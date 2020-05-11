Путин поручил Минпросвещения с 2021 года проводить форум классных руководителей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения организовать с 2021 года проведение Всероссийского форума классных руководителей. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая прошла 18 марта.

"Минпросвещения России [поручено] организовывать, начиная с 2021 года, проведение Всероссийского форума классных руководителей. Доклад - до 1 сентября 2021 г.", - говорится в поручении.

Кроме того, Минпросвещения поручено разработать для регионов методические рекомендации по поддержке программы "Всероссийская юниор-лига КВН" Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи". Также министерству поручено с 2021 года обеспечивать в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпросвещения в федеральном бюджете, необходимое финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие данной программы. Доклад об этом нужно представить до 1 сентября 2020 года.

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя к Путину обратились с просьбой поддержать российское движение школьников, участвующих в КВН, поскольку эта игра помогает развивать интеллект, но на данный момент никак не поддерживается. Президент России Владимир Путин обещал поддержать грантами участие школьников в КВН.

Министр просвещения Сергей Кравцов в свою очередь сообщил, что уже начал заниматься этой темой. Он также отметил, что "сейчас разрабатывается новая программа по воспитанию школьников", в которую будет включено направление детского КВН.