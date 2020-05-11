Власти Британии введут двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

Кабмин не уточняет, когда вступят в силу эти меры, о которых местные СМИ информировали уже какое-то время назад, но обещает сделать это в ближайшее время.

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании обяжут всех прибывающих в страну самоизолироваться на две недели. Об этом говорится в распространенном в понедельник плане по ослаблению карантина, введенного в стране 23 марта на фоне пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

"Правительство потребует от всех прибывших из-за рубежа лиц, которые не входят в короткий список исключений, самоизолироваться в Великобритании по адресу проживания на 14 дней", - говорится в 60-страничном документе. Те иностранцы, у которых такой возможности нет, будут размещены в организованных правительством центрах.

Правила не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство (Соединенное Королевство, Нормандские острова и остров Мэн, Ирландия). Как стало известно накануне, карантин не будет распространяться и на граждан соседней Франции.

Власти утверждают, что основная цель такого шага - избежать второй волны заражений коронавирусом. По данным СМИ, обязательный карантин, как для иностранцев, так и граждан королевства, будет введен в начале июня.

Негативная реакция авиакомпаний

Эти планы правительства уже вызвали критику турфирм и авиакомпаний, которые выразили опасения, что подобные жесткие меры поставят крест на надеждах восстановления туризма в ближайшее время, как внутреннего, так и выездного. Так, глава международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят British Airways и испанская авиакомпания Iberia заявил в понедельник, что подобный карантин ухудшит положение авиаперевозчиков. Он сообщил, что из-за этой меры авиакомпании, возможно, придется пересмотреть свои планы возобновить полеты в июле в большом масштабе.

Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания EasyJet в свою очередь предупредила в понедельник об опасности того, что карантин для всех прибывающих может "ограничить ненужным образом важную роль, которую авиаперелеты сыграют для восстановления британской экономики".

По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в королевстве превысило 223 тыс., число летальных исходов - 32 тыс. Великобритания находится на третьем месте в мире по числу случаев заражения.