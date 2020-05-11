МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Текст документа приводит в понедельник пресс-служба Кремля.

Согласно указу, с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года).

Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле - июне 2020 года в размере 5 тыс. рублей семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года. Также выплаты с апреля по июнь текущего года в размере 5 тыс. рублей полагаются российским гражданам, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин ранее во вторник обнародовал указанные меры на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Также президент предложил расширить круг получателей выплат для детей до трех лет, включив на получение субсидии семьи, которые не имеют право на материнский капитал, поскольку их ребенок родился до 1 января 2020 года. По мнению президента, таким семьям также должна быть предоставлена ежемесячная выплата в 5 тыс. рублей.

Как сообщил глава государства, всего с учетом обнародованных в понедельник мер и ранее принятых решений господдержкой будут охвачены 27 млн российских детей.