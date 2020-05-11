Путин рекомендовал до октября бесплатно распространять выпуск "Правды" от 10 мая 1945 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общественной палате (ОП) и регионам до 1 октября 2020 года организовать выпуск и бесплатное распространение издания номера газеты "Правда" от 10 мая 1945 года. Утвержденный главой государства перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать Общественной палате РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также в рамках проведения Года памяти и славы выпуск и бесплатное распространение (в том числе среди ветеранских организаций) репринтного издания номера газеты "Правда" от 10 мая 1945 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения - 1 октября 2020 года, ответственными указаны секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Московское издание газеты "Правда" от 10 мая 1945 года состоит из четырех полос, содержащих информацию о победе Советского Союза над фашистской Германией.

Ранее "Молодая Гвардия Единой России" сообщала, что в преддверии Дня Победы отправила репринт экземпляра газеты "Правда" от 10 мая 1945 года в 62 посольства стран-участниц антигитлеровской коалиции, также добровольцы подарили ее всем, кому оказывают помощь в период распространения коронавируса, всего к 9 Мая планировалось раздать более 30 тысяч экземпляров газеты.