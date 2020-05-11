МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста, это снижение составило 4,9 раза за прошедший период. И по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%. С одной стороны, конечно, нас радуют эти цифры, с другой стороны мы не можем не беспокоиться тем, что абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими, и они, собственно, и являются для нас неким тормозом для того, чтобы принимать решения, которые приводили бы к ослаблению ограничительных мер", - сказала Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Она сообщила, что доля летальных исходов в мире среди пациентов с коронавирусом выросла в 3,5 раза. По состоянию на 10 мая, она составила 6,8%.

"Доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию на 10 мая 2020 года 6,8%", - сообщила она.

Голикова отметила, что снижение доли болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом в России до примерно 20% обеспечило в числе прочего низкие показатели летальности инфекции.

"Также я бы хотела отметить, что снижение удельного веса пневмоний - с 25% до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов приростов - то, что я уже сказала, в 2,6 раза - позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом", - сказала она.

Голикова сообщила, что коечный фонд в РФ для больных с коронавирусом был дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих коек сейчас не заняты.

"Несмотря на то, что мы в определенный период времени выбрали для себя нормативное значение коечного фонда, которое должны были создать все субъекты РФ, мы тем не менее, страхуясь на случай возможного развития ситуации по неблагоприятному сценарию, приняли дополнительное решение и увеличили коечный фонд дополнительно. Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6%, и что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободно", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что всего в стране развернуто 127 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.