Голикова заявила, что 11 регионов могут принять решение о начале снятия ограничений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Одиннадцать из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Хотела бы вернуться к 11 мая. Если бы сегодня субъекты РФ <...> принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11", - сказала она. Голикова уточнила, что эти регионы могли бы выйти "не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".

Голикова также сообщила, что больше 20 регионов России могли бы начать смягчение ограничительных мер из-за коронавируса, если обеспечат достаточно свободных больничных коек и охват тестированием. Первым показателем, необходимым для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1.

"Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 (которые готовы к снятию ограничений - прим. ТАСС) могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения, могли бы исполняться. Но очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий", - сказала она.

Коэффициент распространения

Голикова сообщила, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среднем равен 1, но сильно варьируется от региона к региону.

"Сегодня, на 11 мая, по Российской Федерации коэффициент распространения инфекции равен единице в среднем, по субъектам, конечно, он серьезно варьируется", - сказала она.

По расчетам ТАСС на основе данных властей, сейчас в России коэффициент составляет 1,04. Для начала отказа от ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, показатель должен быть меньше или равен 1.