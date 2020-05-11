В Пятигорске сняли карантин по коронавирусу

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края отменило карантин, введенный в городе-курорте Пятигорске в середине апреля 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в понедельник на краевом интернет-портале правовой информации.

Карантин в Пятигорске ввели из-за взрывного распространения заболевания с 17 апреля 2020 года. В границах города были установлены контрольно-пропускные посты, передвижение внутри муниципалитета также было ограничено. Работу прекратили большинство организаций и предприятий, в том числе продуктовые рынки.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", - говорится в документе. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Вместе с тем, в связи с отменой карантина постановлением губернатора края, также опубликованном в понедельник, в Пятигорске вводится обязательный масочный режим и ограничения на въезд и выезд. На въездах в город организуют пункты контроля. Ограничения на въезд и выезд не распространяются на служебный транспорт и транспорт, на который в администрации города были оформлены разовые пропуска.

В Ставропольском крае с начала пандемии выявлено 1084 случая коронавируса, выздоровел 301 человек, 20 пациентов с коронавирусом в регионе скончались. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, состояние 64 человек медики оценивают как средней степени тяжести.