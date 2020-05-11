{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Пятигорске сняли карантин по коронавирусу

При этом в городе вводят обязательный масочный режим и ограничения на въезд и выезд

СТАВРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края отменило карантин, введенный в городе-курорте Пятигорске в середине апреля 2020 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном в понедельник на краевом интернет-портале правовой информации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Карантин в Пятигорске ввели из-за взрывного распространения заболевания с 17 апреля 2020 года. В границах города были установлены контрольно-пропускные посты, передвижение внутри муниципалитета также было ограничено. Работу прекратили большинство организаций и предприятий, в том числе продуктовые рынки.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", - говорится в документе. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Вместе с тем, в связи с отменой карантина постановлением губернатора края, также опубликованном в понедельник, в Пятигорске вводится обязательный масочный режим и ограничения на въезд и выезд. На въездах в город организуют пункты контроля. Ограничения на въезд и выезд не распространяются на служебный транспорт и транспорт, на который в администрации города были оформлены разовые пропуска.

В Ставропольском крае с начала пандемии выявлено 1084 случая коронавируса, выздоровел 301 человек, 20 пациентов с коронавирусом в регионе скончались. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, состояние 64 человек медики оценивают как средней степени тяжести.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин потребовал эффективнее проводить тесты на коронавирус
Президент отметил, что к середине мая их число должно удвоиться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС