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Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на реставрацию "Обороны Севастополя"

Президент России также поручил заложить средства на подготовку проектной документации и строительство берегоукрепительных сооружений Херсонесского городища

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря 2020 года предусмотреть в бюджете средства на реставрацию панорамы первой обороны Севастополя и модернизацию ее технического оснащения, говорится в тексте поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года и опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

"Предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на реставрацию панорамы "Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг. " и модернизацию ее технического оснащения, а также на содержание и охрану территорий, зданий и сооружений, переданных в 2016-2019 годах федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Севастопольский военно-исторический музей-заповедник", - говорится в тексте.

Глава государства также поручил правительству до 1 декабря предусмотреть, в целях обеспечения сохранности объекта всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора", при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на подготовку проектной документации и строительство берегоукрепительных сооружений Херсонесского городища, а также на сохранение, изучение и консервацию объектов хоры древнего города.

На встрече с общественными деятелями в Севастополе 18 марта директор музея- заповедника Елена Морозова обратилась к президенту РФ с просьбой помочь решить вопрос финансирования исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления, отметив, что на это потребуется "большой объем средств". Владимир Путин пообещал обсудить с министерствами культуры и финансов РФ вопрос финансирования укрепления берега.

Осада Севастополя во время Крымской войны, которую принято называть Первой обороной, началась 13 сентября (25 сентября по новому стилю) 1854 года и продолжалась почти год. Панорама была создана к 50-летию Первой обороны, автором живописного полотна стал Франц Рубо; в основе сюжета день отражения защитниками города штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Во время Великой Отечественной войны 25 июня 1942 года в результате налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось, для спасения полотна его пришлось разрезать на части. Сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов. Полотно, которое сейчас выставляется в здании панорамы, - работа коллектива советских художников, которые создали картину на основе спасенных фрагментов оригинального полотна, к 100-летию Первой обороны Севастополя живописное полотно, предметный план и само здание панорамы были воссозданы.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно- исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастополь
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