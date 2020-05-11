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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирию прибыли 140 вахтовиков из Якутии

Их разместили в обсерваторе

ТАСС, 11 мая. Международный аэропорт "Уфа" в воскресенье встретил рейс SYL-9238 Талакан-Уфа авиакомпании "Якутия" со 140 вахтовиками, которые работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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"11 мая в аэропорт "Уфа" прибыл рейс SYL-9238 Талакан-Уфа авиакомпании "Якутия". В республику вернулись 140 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что по прибытии на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор. Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, а также воздушное судно были продезинфицированы.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля сообщил, что всего республика примет 1 800 вахтовых рабочих. На данный момент прибыло уже более 1 300 человек.

Теги
РоссияБашкортостанЯкутияХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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