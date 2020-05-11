Путин дал поручения по сохранению Исторического бульвара Севастополя

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по освобождению Исторического бульвара Севастополя от коммерческих объектов для сохранения целостности его территории. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения по освобождению территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, в целях сохранения целостности территории этого объекта", - говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения определен до 1 февраля 2021 года. Кроме того, Путин поручил до 31 марта разработать предложения по ремонту столетнего здания в бухте Голландия, чтобы приспособить его для современного использования Севастопольским государственным университетом (СевГУ).

Кампус СевГУ в северной части города расположен в бухте Голландия - там, где в советское время было Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Здание главного корпуса училища длиной 490 м построено в 1910-1920-х годах.

Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, ее заказчиком является Минкультуры РФ, на финансирование работ предусмотрено около 500 млн рублей. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, музеефицирована подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.