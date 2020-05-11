{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от вызванных коронавирусом осложнений

Ему было 76 лет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры Илиан (Племенюк) умер от осложнений, вызванных коронавирусом, 11 мая на 77 году жизни. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал монастыря.

"По прошествии многих лет со дня поставления своего в сан священства, отец Илиан исполнял свое послушание с удивительной скромностью, о чем сообщила нам любящая братия, которая с великой скорбью восприняла известие об утрате. <…> Бодрствуя духом, а от немощи тела ослабевая силами, он принял блаженную кончину 11 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении канала.

Архимандрит Илиан (в миру - Николай Николаевич Племенюк) родился 10 мая 1944 года в городе Вяземский Хабаровского края и принял монашеский постриг на втором году обучения в Московской духовной семинарии (МДС). 8 августа 1976 года в Покровском храме Московской духовной академии (МДА) архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан) рукоположил его в иеродиакона, 5 мая 1978 года он был хиротонисан в иеромонаха, а в 1987 году - возведен в сан игумена. Игумен Иоанн был возведен в сан архимандрита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 24 апреля 2014 года в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Он нес послушание в Покровском скиту Лавры в селе Сабурово во время его восстановления, в монастыре его основным послушанием было поминовение имен живых и усопших при выемке просфор.

Ранее сайт лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулин) умерли из-за коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вьетнамский парламент передал России антибактериальные маски для борьбы с коронавирусом
Речь идет о 100 тыс. таких средств защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС