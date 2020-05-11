Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от вызванных коронавирусом осложнений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры Илиан (Племенюк) умер от осложнений, вызванных коронавирусом, 11 мая на 77 году жизни. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал монастыря.

"По прошествии многих лет со дня поставления своего в сан священства, отец Илиан исполнял свое послушание с удивительной скромностью, о чем сообщила нам любящая братия, которая с великой скорбью восприняла известие об утрате. <…> Бодрствуя духом, а от немощи тела ослабевая силами, он принял блаженную кончину 11 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении канала.

Архимандрит Илиан (в миру - Николай Николаевич Племенюк) родился 10 мая 1944 года в городе Вяземский Хабаровского края и принял монашеский постриг на втором году обучения в Московской духовной семинарии (МДС). 8 августа 1976 года в Покровском храме Московской духовной академии (МДА) архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан) рукоположил его в иеродиакона, 5 мая 1978 года он был хиротонисан в иеромонаха, а в 1987 году - возведен в сан игумена. Игумен Иоанн был возведен в сан архимандрита Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 24 апреля 2014 года в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Он нес послушание в Покровском скиту Лавры в селе Сабурово во время его восстановления, в монастыре его основным послушанием было поминовение имен живых и усопших при выемке просфор.

Ранее сайт лавры сообщал о том, что главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулин) умерли из-за коронавируса.