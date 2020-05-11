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Севастополь может получить один из возвращенных из Лаоса Т-34

На встрече с Владимиром Путиным в марте этого года житель региона предложил отправить возвращенные танки в города-герои, чтобы они принимали участие в парадах Победы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность передачи Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Россию из Лаоса в январе 2019 года, следует из поручения президента по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Минобороны России: а) рассмотреть возможность передачи г. Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Российскую Федерацию Лаосской Народно-Демократической Республикой", - сказано в документе.

Ранее в марте на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент одобрил предложение направить легендарные танки времен Великой Отечественной войны Т-34 в города-герои, чтобы они могли участвовать в парадах Победы.

20 января 2019 года в подмосковный Наро-Фоминск прибыли 30 танков Т-34, переданных российским военным лаосской армией. Танки стояли на вооружении армии Лаоса и были отправлены в Россию, взамен РФ поставила в Лаос современную бронетехнику. Как сообщил на церемонии встречи боевых машин замминистра обороны Дмитрий Булгаков, Т-34 поступят в Кантемировскую дивизию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛаосРоссияСевастополь
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