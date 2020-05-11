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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане вышли на плато по коронавирусу

По словам главы республики, ситуация с распространением заболевания остается сложной

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане, где подтверждено 2 772 случая заражения, остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

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"Ситуация сложная, мы только вышли на плато. Как я понимаю, мы повторяем [сценарий] Москвы", - сказал он.

Глава Дагестана также отметил, что в республике непростая ситуация не только с коронавирусной инфекции, но и с внебольничной пневмонией. "Мы не сразу сумели объяснить широкому кругу жителей нашей республики, не сумели с самого начала включить вот тот режим, который сейчас работает", - объяснил Васильев.

При этом он поблагодарил дагестанцев за то, что в настоящее время республика по режиму самоизоляции выглядит "очень неплохо в округе, да и в России". "И вот это дает свои плоды", - добавил он.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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