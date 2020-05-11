Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ответственность работодателей, строгое соблюдение карантина заразившимися и повсеместное тестирование на коронавирус должны лечь в основу работы по выходу из введенных в стране ограничений. Такую точку зрения высказал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Мы с коллегами из регионов, со специалистами, правительством долго обсуждали те меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь и работу экономику. Это те меры, о которых и вы говорили. Я бы сказал, пять ключевых направлений", - сказал Собянин.

"Это ответственность работодателей, когда они открывают предприятия, чтобы они максимально обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность распространения инфекций на тех предприятиях, которые открываются и будут открываться; это ответственное поведение граждан и какая-то новая культура поведения, которая предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и о тех, кто рядом находится с ними, это важнейшая ключевая история. Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться. Это строгое, жесткое соблюдение карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлена инфекция. Это временная мера, но она должна соблюдаться, чтобы не давать возможности распространения этой инфекции от заболевших к здоровым людям, тоже важнейшее требование", - сказал Собянин.

Он добавил, что также считает важным массовое тестирование на коронавирус нового типа и раннее выявление заражения, а также постоянную готовность здравоохранения городов, регионов и всей страны к тому, чтобы вовремя обеспечить помощь людям, даже если произойдет скачок заражений.

"Эти пять пунктов уже выстроены жизнью, мне кажется, они должны [лечь] в основу нашей деятельности в ближайшие месяцы, без этого нам будет сложно выходить в нормальный ритм работы", - сказал мэр Москвы.