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Пандемия коронавируса нового типа

Семьи получат разовую выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка старше трех лет

Президент России Владимир Путин отметил, что обратиться за ней можно будет уже с 12 мая дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Единовременную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет россияне смогут получить с 1 июня 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

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По его словам, людям не до того, чтобы заниматься сбором различных справок или выписок для получения обещанных государством выплат. "Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно - помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи", - сказал Путин.

Он отметил, что сделать это можно будет уже с завтрашнего дня (12 мая - прим. ТАСС) дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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