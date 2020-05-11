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Путин поздравил оперного режиссера Дмитрия Чернякова с 50-летием

Президент отметил, что постановки Чернякова неизменно отличаются высоким художественным вкусом и новаторским прочтением классических произведений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник оперного режиссера Дмитрия Чернякова с 50-летним юбилеем. Телеграмма главы государства размещена на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

"Уважаемый Дмитрий Феликсович! Поздравляю вас с 50-летним юбилеем. Талантливый, увлеченный избранным делом человек, вы всегда много и вдохновенно трудитесь, вносите значимый творческий вклад в развитие легендарных традиций отечественного драматического, оперного искусства. Ваши постановки неизменно отличаются высоким художественным вкусом, новаторским прочтением классических произведений", - отметил президент и пожелал юбиляру "здоровья и дальнейших профессиональных успехов".

В понедельник, 11 мая, Большой театр совместно с Google продолжит серию онлайн-трансляций на YouTube ранее записанных спектаклей показом оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в постановке Дмитрия Чернякова - последней премьеры сезона, состоявшейся перед введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Большой театр посвящает онлайн-трансляцию "Садко" 50-летнему юбилею Дмитрия Чернякова. Показ начнется в 19:00 по московскому времени. За час до спектакля режиссер проведет прямой эфир со зрителями в Instagram театра.

Российский оперный режиссер Дмитрий Черняков родился 11 мая 1970 года в Москве. За время своей творческой деятельности поставил 35 опер в театрах 18 стран, шесть оперных спектаклей поставил в Большом театре. Многократный лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска", дважды лауреат первой ежегодной международной премии The Opera Awards 2013 в номинациях "лучший режиссер" и "лучший спектакль". Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2011).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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