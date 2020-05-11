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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничительные меры в Ненецком АО в связи с коронавирусом продлили до 31 мая

Салоны красоты и другие объекты, оказывающие подобные услуги, будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

ТАСС, 11 мая. Ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией продлили в Ненецком автономном округе (НАО) до 31 мая. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

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"Ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории НАО, продлены до 31 мая. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный", - говорится в сообщении.

Документ продлевает действие всех ранее введенных ограничительных мер. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа предприятий общественного питания, при этом разрешена доставка и организация питания для работников предприятий. Салоны красоты и иные объекты, оказывающие подобные услуги, продолжают работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

До 30 мая продлевается обучение в дистанционном режиме в школах и профессиональных образовательных учреждениях НАО, в детских садах по-прежнему будут функционировать только дежурные группы.

На установленный период сохраняется обязанность граждан соблюдать дистанцию в 1,5 м. Граждане, достигшие возраста 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Также сохраняется обязанность граждан, прибывших на территорию НАО из регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

В НАО зафиксировано 50 случаев новой коронавирусной инфекции, один человек выздоровел и выписан.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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