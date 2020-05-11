Битаров заявил, что Северная Осетия готовится к пику распространения коронавируса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Северная Осетия готовится к выходу на пик по распространению новой коронавирусной инфекции, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник глава региона Вячеслав Битаров.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на утро 11 мая в республике зарегистрировано 1 723 (плюс 76 за сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее указом главы региона в целях предотвращения распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции нерабочие дни продлены в Северной Осетии до 31 мая.

"К сожалению ситуация у нас остается сложной, считаю, что тот митинг, который у нас прошел, способствовал этому, после этого у нас произошел большой всплеск инфицирования населения. Ситуация остается под контролем, у нас приготовлен необходимый коечный фонд, необходимое количество ИВЛ, реанимационных коек, все у нас имеется, занимаемся лечением больных. Сейчас мы подходим к пику инфицирования, поэтому мы все свои возможности сосредоточили, чтобы его успешно пройти с наименьшими потерями", - сказал Битаров.

20 апреля в центре Владикавказа собрались жители республики, требовавшие отмены режима самоизоляции. На несанкционированной акции пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. После акции было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики суд назначил административный арест сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов.

По данным на 7 мая, к административной ответственности привлечено свыше 2 500 граждан, нарушивших условия режима самоизоляции. Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнорируют объявленные предписания и продолжают посещать общественные места.