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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестан поступила партия лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Регион находится на пятом месте по числу заражений короновирусом в России

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Дагестан получил партию одного из видов необходимого лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

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В воскресенье в пресс-служба Минздрава России сообщили, что Дагестан получит необходимые лекарственные препараты для лечения зараженных коронавирусом. Также сообщалось, что медучреждения республики могут включить в клинические исследования перспективных лекарств от коронавирусной инфекции, предварительно показавших эффективность в ее лечении. В регионе зафиксировано 2 772 случая заражения, республика находится на пятом месте среди регионов РФ по количеству случаев.

"Недавно у нас работала группа Минздрава и Росздравнадзора, они нашли целый ряд вопросов, рекомендаций, предложений. Мне очень приятно, что Минздрав среагировал, было отмечено, что мы получаем лекарства в недостаточном количестве, что это будет поправлено. Поступила первая партия одного из видов необходимых [лекарств]", - сказал он.

Васильев подчеркнул, что республику заверили, что и далее регион будет обеспечиваться достаточно.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 772 положительных результатов, 20 человек умерли, 968 выздоровели. В республике обследованы 27 797 человек, находятся на изоляции 4 027 человека.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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