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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии разработали трехэтапный план выхода из режима ограничений из-за пандемии

К реализации плана планируется приступить с 1 июня

МАГАС, 11 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии разработали трехэтапный план выхода из ограничений режима самоизоляции, который ввели в регионе 30 марта из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что регион сможет приступить к реализации плана с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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"При снятии ограничений предполагается оценка темпа прироста заболеваемости, свободного коечного фонда для госпитализации больных, показателя охвата тестирований. Разработанный план выхода из режима ограничений с 1 июня предполагает три этапа согласно рекомендациям главного санитарного врача страны. На каждом этапе предусмотрено расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой", - передает пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Бориса Комурзоева.

Как сообщается, на первом этапе работу начнут адвокатские, нотариальные конторы, транспортные узлы междугородных и межрегиональных перевозок, возможно возобновление работы всех видов транспорта с соблюдением мер безопасности. Предполагается также открытие частных медклиник и стоматологий в режиме предварительной записи с условием отсутствия очередей.

"Дальше, с 20 июня смогут вернуться к работе объекты спорта на открытых площадках и аренах для индивидуальных занятий, ТЦ и магазины, парикмахерские, салоны красоты и др., а также отдельные образовательные организации. И в последнюю очередь, с 15 июля, откроются парки и скверы, развлекательные центры на открытом воздухе - с соблюдением необходимой дистанции между гуляющими, смогут начать работать отели и предприятия общественного питания при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по всем планируемым мероприятиям возможна корректировка как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения режима в зависимости от прогнозов и анализа эпидобстановки. Также по поручению главы региона во всех учреждениях соцнаправленности, офисах, на предприятиях будет проведена полная дезинфекция.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 245 инфицированных, из которых 419 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 65 человек, из них 21 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 31 человек, выздоровели 287.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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