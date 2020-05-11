В работе сайта госуслуг могут наблюдаться неполадки из-за возросшей нагрузки

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кратковременные неполадки в работе портала госуслуг могут наблюдаться в понедельник вечером из-за возросшей загрузки, сообщили ТАСС в компании "РТ Лабс", являющейся оператором сайта.

"Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой", - сказали в компании.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что с 1 июня этого года будет осуществляться единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявку можно будет с 12 мая дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.