В Дагестане планируют трудоустроить самозанятых по примеру других регионов

МАХАЧКАЛА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют трудоустроить самозанятых граждан республики для улучшения их экономического положения в условиях пандемии, заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия-24 " в понедельник.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 2 772 случая заражения, республика находится на пятом месте среди регионов РФ по количеству случаев.

"В ближайшее время внесем законопроект, он готов. Чтобы самозанятых, как это сделано в Москве, Татарстане и в других субъектах, в порядке эксперимента сейчас устроить, чтобы они имели условия, достаточно удобные для них, чтобы они получали хороший и самое главное легальный доход", - сказал он. Васильев подчеркнул, что самозанятые граждане оказались сейчас в очень сложном положении. "Это очень большая группа людей. Это репетиторы, парикмахеры, те, кто сдает свое жилье", - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в регионе уже 116 предприятий работают. А такие сферы, как строительство, дорожное строительство, сельское хозяйство не останавливались. "Мы меры подготовили, посмотрели точечно. Здесь будем работать и дальше", - сказал Васильев.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 772 положительных результатов, 20 человек умерли, 968 выздоровели. В республике обследованы 27 797 человек, находятся на изоляции 4 027 человека.