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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области планируют разрешить прогулки с 14 мая

При этом режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая

ВОЛГОГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области при благоприятном развитии с 20 мая планируют открыть магазины непродовольственных товаров, а разрешить прогулки уже с 14 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая.

"При благоприятном развитии ситуации, начиная с 20 мая, разрешить приступить к работе предприятиям и организациям дополнительно целого ряда отраслей и сфер потребительского рынка. Возобновят работу стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров, ряд других объектов потребительского рынка, с определенными ограничениями торговой площади", - приводит пресс-служба обладминистрации слова губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона уточнил, что с 20 мая "в общественных местах, на транспорте становится обязательным использование жителями Волгоградской области средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток". По словам Бочарова, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены с 14 мая.

С 1 апреля в Волгоградской области был введен режима самоизоляции, который изначально был смягчен разрешением ездить на свои дачные участки. 21 апреля в регионе открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ателье по ремонту одежды и обуви. Был расширен список предприятий и объектов МСП, которые работают с соблюдением эпидемиологических санитарных требований, определены меры поддержки населения и бизнеса. Каких-либо режимов цифровых или спецпропусков, а также обязательного масочного режима в регионе не вводились.

По данным оперштаба, на 11 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1 061 случай коронавируса, выздоровели 311 человек, 12 умерли.

 

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
При этом в регионе введут масочный режим
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