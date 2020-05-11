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Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

При этом в регионе введут масочный режим

ТАСС, 11 мая. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. Об этом руководитель области сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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"Весь набор мероприятий позволил добиться снижения темпов роста заболевших [в Мурманской области]. У нас небольшое количество тяжелых пациентов, на сегодняшний день пять тяжелых, два - на ИВЛ. Та дополнительная медслужба и койки, которые развернуты, они позволяют нам с завтрашнего дня снять режим обязательной самоизоляции, но мы вводим обязательный масочный режим", - сообщил Чибис.

Он уточнил, что первую неделю волонтеры будут бесплатно раздавать маски в точках массового скопления людей тем, кто не успел подготовиться к масочному режиму.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в Мурманской области выявлено 45 новых случаев инфицирования, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2 416, из них 2 045 - на стройплощадке в Белокаменке, 732 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1 679 человек находятся на лечении.

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РоссияМурманская область
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