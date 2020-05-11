Кузнецова считает, что меры поддержки семей нужно осуществлять без необоснованных препон

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Реализация дополнительных мер поддержки семей с детьми, обнародованные президентом России Владимиром Путиным на совещании по ситуации с коронавирусом в понедельник, должна проводиться максимально адресно и без создания ненужных препятствий на уровне непосредственных исполнителей, полагает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Президент сказал, что поручения будут считаться исполненными только тогда, когда конкретная помощь дойдет до каждого. И это очень важно. Порой нам приходится разбираться со случаями, когда на местах создаются необоснованные препоны, бюрократические преграды, когда проблема вырастает буквально на ровном месте, когда семьи просто не знают, куда обратиться и где искать поддержку. И здесь очень многое зависит от тех людей на местах, задача которых как раз довести помощь до каждого", - отметила Кузнецова.

Она добавила, что семьи с детьми - одна из самых уязвимых категорий граждан. "Уже очевидно, что ограничения скоро закончатся. Но главное, чтоб не закончились желание помогать друг другу, понимание и те уроки заботы о пожилых людях, о близких, которые мы приобрели за это время", - подчеркнула уполномоченный.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в понедельник президент РФ Владимир Путин озвучил ряд мер поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса. В частности, он сообщил, что единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет осуществлена с 1 июня текущего года. Также президент предложил расширить круг получателей выплат для детей до 3 лет, включив на получение субсидии семьи, которые не имеют право на материнский капитал, поскольку их ребенок родился до 1 января 2020 года. По мнению президента, таким семьям также должна быть предоставлена ежемесячная выплата в 5 тыс. рублей.