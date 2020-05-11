Власти Осетии окажут помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики

"Мы разработали свой план выхода из самоизоляции и поддержки экономики. Свой пакет, который совместно с федеральным пакетом позволит всем предпринимателям малого и среднего звена не потерять свои рабочие места, не потерять свой бизнес, а удержаться и заниматься дальше предпринимательством. Прежде всего наибольшие потери понесли торговые организации, торговые центры, малые предприниматели, самозанятые, конечно же, пострадали. Были у нас и такие, которые работали всерую, они сейчас практически остались без мер поддержки. Но мы разработали меры поддержки, которые позволят их поддержать", - сказал Битаров.

По его словам, поддержку получит и туристический бизнес. "Конечно, мы отказались от больших мероприятий, которые планировались в республике [в туристической отрасли], это и фестиваль осетинских пирогов (как раз должны были провести в начале июня), но были вынуждены их отменить. Но мы обязательно поддержим эту отрасль для того, чтобы она не разрушилась, а после того, как страна войдет в обычную жизнь, мы постараемся эту работу продолжить", - добавил Битаров.

Ранее указом главы региона "в целях предотвращения распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции" нерабочие дни в Северной Осетии были продлены до 31 мая. Но работа промышленных предприятий в регионе не останавливалась. "Мы также разрешили работать одиночным магазинам, которые имеют площадь торгового зала не более 200 квадратных метров, и с определенными требованиями Роспотребнадзора: режим соблюдения социальной дистанции и обязательный масочный режим ввели для посетителей этих магазинов. Для сотрудников, в том числе предприятий, которые ранее работали, этот режим был введен ранее, и [мы] строгим образом стараемся контролировать совместно с Роспотребнадзором, как исполняются эти требования. Считаю, что эти меры позволят нам дальше не распространять инфицирование населения", - добавил он.

Меры поддержки, предложенные президентом, Битаров назвал беспрецедентными и считает, что "они позволят поддержать практически каждую семью, особенно тех, у которых есть дети".