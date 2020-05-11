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Пандемия коронавируса нового типа

В Кировской области с 12 мая разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

Кроме того, с этого же числа в регионе откроются непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м

КИРОВ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области с 12 мая снимут запрет на работу непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м., а также разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, сообщил глава региона Игорь Васильев в соцсети "Вконтакте".

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Общий для страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что пока остаются под запретом массовые мероприятия и будет действовать ряд других мер.

"С 12 мая откроются непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. Возобновят работу открытые рынки. Мы настоятельно рекомендуем обеспечить в торговых объектах масочно-перчаточный режим", - сказал Васильев.

По его словам, при соблюдении социальной дистанции разрешаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом исключены посещения мест массового скопления людей. "Такой порядок продлится до 19 мая. При условии снижения заболеваемости с 19 по 26 мая мы сможем возобновить торговлю непродовольственными товарами в объектах площадью до 800 кв. м. Возможна работа отдельных образовательных организаций", - сказал Васильев.

Он пояснил, что еще через неделю будет обсуждаться возможность снятия запрета на работу предприятий сферы услуг и торговли, общепита, образовательных учреждений, гостиниц.

По данным на 11 мая, в Кировской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 892. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим организовано лечение в полном объеме, состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет. Общее число выздоровевших от коронавируса в Кировской области составляет 324 человека.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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