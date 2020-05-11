В Париже начали действовать первые послабления карантина

ПАРИЖ, 11 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первый этап ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, начался в понедельник на территории Франции с открытия магазинов, отмены электронных пропусков для выхода из дома, возобновления занятий в школах. В Париже, как убедился корреспондент ТАСС, со снятием ограничений число прохожих и машин на улицах заметно возросло, подавляющее большинство жителей города носит маски.
"Для нашей семьи 11 мая стало возвращением практически к нашей привычной жизни, даже несмотря на то, что многие меры все еще сохраняются, - сказал ТАСС житель седьмого округа Анри, выгуливавший собаку недалеко от Эйфелевой башни. - Теперь мы можем выходить из квартиры, не боясь получить штраф, и это замечательно".
С началом процесса постепенной отмены режима самоизоляции на набережных Парижа вновь много велосипедистов и марафонцев, которые теперь получили право заниматься спортом в любое время. На эспланаде Инвалидов и Марсовом поле убрали ограждения, установленные на время карантина.
На главной авеню столицы
Заметное оживление в этот день отмечено на главной парижской авеню - Елисейских полях. Здесь, как сообщили в объединении владельцев домов и магазинов, свои двери для посетителей открыли 50% предприятий розничной торговли. Остальные, как предполагается, смогут возобновить работу в ближайшие две недели.
При входе в магазины посетителям предлагается воспользоваться антисептическим гелем. Всем находящимся в помещении предписано носить маски. В большинстве торговых точек на полу нанесена разметка, в соответствии с которой посетители обязаны перемещаться.
Администратор одного из магазинов детской одежды Мари-Клод отметила, что "пока посетителей не так много, как можно было ожидать, но открытие бутика - уже хороший знак для бизнеса, который в результате почти двухмесячного карантина понес катастрофические убытки". "У нас в магазине четыре сотрудника, соответственно мы пускаем по четыре человека, чтобы можно было сопровождать каждого", - сказала она.
Ситуация на транспорте
В понедельник утром общественный транспорт возобновил движение в столичном регионе Иль-де-Франс примерно на 80%. Как сообщили представители Парижского автономного управления транспорта (RATP) и Национального общества железных дорог (SNCF), никаких серьезных инцидентов в этот день отмечено не было. Тем не менее, как рассказали в RATP, "на 13-й линии столичного метрополитена произошла протечка воды, но это происшествие носило локальный характер, его последствия были быстро устранены". Что касается пригородных электричек, то, по информации SNCF, они были мало загружены, несмотря на начало выхода из карантина.
По свидетельству корреспондента ТАСС, подавляющее большинство парижан, пользующихся общественным транспортом, выполняет требования властей об обязательном ношении маски и соблюдении дистанции. В понедельник утром сразу в нескольких точках города власти приступили к раздаче защитных средств тем, кто не смог их приобрести. По данным французских властей, в ближайшие дни среди горожан будет распространено около 10 млн бесплатных одноразовых масок.
Вокзалы под строгим контролем
Под особый санитарный контроль взяты парижские вокзалы. При входе на Лионский вокзал - один из шести крупнейших железнодорожных терминалов Франции - сотрудники полиции и агенты SNCF проверяют всех пассажиров на наличие масок. На территории самого железнодорожного узла в разных точках установлены аппараты для дезинфекции рук. Кроме того, на больших экранах показывают видеоролики с предписаниями Минздрава Франции. О необходимости ношения маски в течение всего периода путешествия и соблюдении социальной дистанции напоминают и при помощи громкой связи.
11 мая смогли возобновить работу аптеки и некоторые магазины, распложенные на территории вокзалов. В течение ближайших недель руководство SNCF обещает открыть остальные торговые точки.
В салоны красоты - по записи
По распоряжению властей, с понедельника во Франции открыты салоны красоты и косметологические кабинеты. Как рассказала корреспонденту ТАСС администратор парикмахерской, расположенной в седьмом округе Парижа, Стефани, прием клиентов осуществляется исключительно по записи. "Несколько дней назад при входе в салон мы повесили объявление с номером телефона, по которому можно записаться", - пояснила она. "У нас все расписано на ближайшие даты, поток посетителей очень большой", - отметила администратор.
Обязательным условием для возобновления работы парикмахерских было соблюдение барьерных требований. "Все наши сотрудники, как и посетители, оснащены масками, кто-то носит еще и защитные козырьки, - отметила Стефани. - Также мы нанесли разметку на полу, поставили на столиках бутылки с дезинфицирующими средствами".
Несмотря на снятие многих ограничений, власти Парижа решили пока оставить закрытыми городские парки. Без посетителей остаются и крупные музеи, театры, концертные площадки, бары и рестораны. О решении открыть их французское правительство должно объявить 2 июня.