В Париже начали действовать первые послабления карантина

В городе открыли магазины, отменили пропуска для выхода из дома и возобновили занятия в школах

ПАРИЖ, 11 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первый этап ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, начался в понедельник на территории Франции с открытия магазинов, отмены электронных пропусков для выхода из дома, возобновления занятий в школах. В Париже, как убедился корреспондент ТАСС, со снятием ограничений число прохожих и машин на улицах заметно возросло, подавляющее большинство жителей города носит маски. "Для нашей семьи 11 мая стало возвращением практически к нашей привычной жизни, даже несмотря на то, что многие меры все еще сохраняются, - сказал ТАСС житель седьмого округа Анри, выгуливавший собаку недалеко от Эйфелевой башни. - Теперь мы можем выходить из квартиры, не боясь получить штраф, и это замечательно".

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С началом процесса постепенной отмены режима самоизоляции на набережных Парижа вновь много велосипедистов и марафонцев, которые теперь получили право заниматься спортом в любое время. На эспланаде Инвалидов и Марсовом поле убрали ограждения, установленные на время карантина. На главной авеню столицы Заметное оживление в этот день отмечено на главной парижской авеню - Елисейских полях. Здесь, как сообщили в объединении владельцев домов и магазинов, свои двери для посетителей открыли 50% предприятий розничной торговли. Остальные, как предполагается, смогут возобновить работу в ближайшие две недели. При входе в магазины посетителям предлагается воспользоваться антисептическим гелем. Всем находящимся в помещении предписано носить маски. В большинстве торговых точек на полу нанесена разметка, в соответствии с которой посетители обязаны перемещаться. Администратор одного из магазинов детской одежды Мари-Клод отметила, что "пока посетителей не так много, как можно было ожидать, но открытие бутика - уже хороший знак для бизнеса, который в результате почти двухмесячного карантина понес катастрофические убытки". "У нас в магазине четыре сотрудника, соответственно мы пускаем по четыре человека, чтобы можно было сопровождать каждого", - сказала она. Ситуация на транспорте В понедельник утром общественный транспорт возобновил движение в столичном регионе Иль-де-Франс примерно на 80%. Как сообщили представители Парижского автономного управления транспорта (RATP) и Национального общества железных дорог (SNCF), никаких серьезных инцидентов в этот день отмечено не было. Тем не менее, как рассказали в RATP, "на 13-й линии столичного метрополитена произошла протечка воды, но это происшествие носило локальный характер, его последствия были быстро устранены". Что касается пригородных электричек, то, по информации SNCF, они были мало загружены, несмотря на начало выхода из карантина.

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