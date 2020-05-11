СМИ: во Франции расследуют жалобу немецкой журналистки на экс-президента Жискар д'Эстена

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала расследование по жалобе немецкой журналистки в отношении экс-президента страны (с 1974 по 1981 год) Валери Жискар д'Эстена. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

Как напоминает телеканал, жалоба была подана 10 марта. Немецкая журналистка Анн-Катрин Страке утверждала, что экс-президент вел себя неподобающим образом во время фотографирования после интервью в конце 2018 года.

По словам представителя Жискар д'Эстена, 94-летний экс-президент не помнит, чтобы он делал что-нибудь предосудительное.