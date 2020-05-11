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В Перми затопило арт-объект "Счастье не за горами" и набережную Камы

В регионе также подтопило три жилых дома и 40 приусадебных участков в Гайнском муниципальном округе
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© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 11 мая. /ТАСС/. Пешеходная часть набережной Камы в Перми и расположенный на ней один из самых популярных арт-объектов Перми - "Счастье не за горами" оказалались затоплены из-за повышения уровня воды в реке. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Камской гидроэлектростанции (ГЭС).

"Набережную затопило из-за интенсивно развивающегося половодья в связи с резким таянием снега на севере и в горных районах.  По состоянию на утро 11 мая отметка верхнего бьефа соответствует 107,8 м, нормальный подпорный уровень соответствует 108,5 м БС, в нижнем бьефе уровень воды достигает 93 м", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе подтоплено три жилых дома и 40 приусадебных участков в Гайнском муниципальном округе. Существует вероятность повышения уровней воды в реках, местами возможны интенсивные подъемы с выходом на пойму, есть вероятность  подтопления территорий, участков дорог, расположенных в пониженных местах.

Ушедшая под воду надпись привлекла внимание горожан, многие пришли, несмотря на действующий режим самоизоляции, сделать фотографии на память и проводить закат. А самые предприимчивые приплыли на байдарке.

Арт-объект "Счастье не за горами" создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов "АртПоле", в Перми его установили в 2009 году в рамках public-art-программы "Музей в городе", которую проводил "Музей современного искусства PERMM". Надпись стала известна за пределами Перми после появления в сериале "Реальные пацаны" и художественном фильме "Географ глобус пропил". 

Теги
РоссияПермский край
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