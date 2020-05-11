В Албании открылись парикмахерские и стоматологические клиники

ЗАГРЕБ, 11 мая. /ТАСС/. Стоматологические клиники, парикмахерские, магазины в торговых центрах возобновили работу в рамках постепенного смягчения карантинных мер в Албании. Об этом сообщает в понедельник северомакедонский портал Plusinfo .

Согласно информации портала, правительство страны приняло решение о введении так называемых зеленых зон в регионах, в которых на протяжении нескольких дней или дольше не фиксируются случаи инфицирования новым коронавирусом. В этих зонах разрешается перемещение граждан с 5:00 до 21:00 по местному времени (6:00 - 22:00 мск), а также передвижение между благоприятными регионами на собственном автомобиле.

В то же время, как отмечает портал, населенные пункты, где продолжают выявлять новых заразившихся, рассматриваются в качестве "красных зон", и поэтому смягчение карантинного режима их пока не затрагивает. В список таких зон входят города Тирана, Шкодер, Круя, Дуррес, Фиери и Курбин.

В Албании пока сохраняется запрет на собрания групп свыше пяти человек, проведение спортивных и культурных мероприятий, а также на движение общественного транспорта. Вместе с тем, согласно планам властей, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться в благоприятном ключе, то с 18 мая откроются государственные границы.

К настоящему времени в стране зарегистрировано 872 инфицированных, 654 человека выздоровели, 31 человек умер. Всего было протестировано 10,5 тыс. граждан.