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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: россияне считают правильным разрешать прогулки и занятия спортом с 12 мая

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, самыми неоправданными россияне считают открытие ресторанов, школ и детских садов, а также разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Порядка 65-66% россиян считают наиболее оправданной мерой, связанной с поэтапным снятием ограничений из-за коронавируса, разрешение на прогулки. Об этом говорится в исследовании, проведенном ресурсом стопкоронавирус.рф.

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С 12 мая в ряде регионов России начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)", - говорится в результатах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Самыми неоправданными с 12 мая россияне считают следующие меры: открытие ресторанов (55-59%), открытие школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (группа риска) (34-40%).

Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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