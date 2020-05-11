В Калининградской области ввели обязательный масочный режим

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Соответствующее решение принято в понедельник региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией и закреплено в постановлении областного правительства.

"В регионе усиливается масочный режим. Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами", - сообщили журналистам в штабе.

Усиление масочного режима обусловлено тем, что с 12 мая в области разрешено возобновить работу торговым центрам и парикмахерским, пояснил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. "Мы рассчитываем, что жители области с пониманием отнесутся к этой мере с учетом того, что начнут работу торговые центры и парикмахерские, ослабление ограничительных мер в сферах торговли и услуг, предполагает повышение ответственности жителей, в том числе и за свое здоровье. Нарушение масочного режима предполагает административную ответственность, но никто не ставит перед собой целью наказывать граждан", - сказал собеседник.

Время работы парикмахерских и торговых центров будет ограничено периодом с 10:00 до 18:00. При этом ограничивается число людей, которые могут находится в помещении одновременно, а парикмахерским разрешено оказывать только услуги по стрижке.

В области до 31 мая продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Также до 31 мая продлен запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий. Для жителей других регионов, прибывающих в область из других регионов сохраняется обязанность пройти через двухнедельную самоизоляцию.

По данным регионального штаба, на 11 мая в области подтверждено 753 случая заражения новой коронавируснйо инфекцией. Выздоровели 207 человек, 11 умерли, под медицинским наблюдением остаются 2 166 человек, в том числе 119 в условиях обсерватора.