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В Подмосковье задержали двоих организаторов и участников ночной вечеринки у ТЦ Zelenopark

Ранее в ГУ МВД поступило сообщение о громкой музыке и шуме моторов машин у торгового центра в районе населенного пункта Ржавки-2 неподалеку от Зеленограда

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух организаторов и участников ночной вечеринки у торгового центра на Ленинградском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

Днем в понедельник в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что полицейские начали проверку после того, как в полицию поступило сообщение о громкой музыке и шуме моторов машин у ТЦ в районе населенного пункта Ржавки-2 неподалеку от Зеленограда. По словам Петровой, информация об этом поступила в 23:00. Когда на место приехали правоохранители, участники мероприятия разбежались.

"В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей - местных жителей 1999 и 2000 годов рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности", - сказала она.

Ранее в Telegram-канале Baza появился видеоролик, на котором была изображена импровизированная автомобильная вечеринка на парковке торгового центра Zelenopark. По данным канала, там собрались порядка 150 человек, они слушали громкую музыку и катались на машинах.

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