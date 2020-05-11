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В Карачаево-Черкесии пройдут соревнования среди военных альпинистов Юга России

Они будут преодолевать сложные высокогорные участки, состязаться в умении ориентироваться на местности и выживать в экстремальных условиях, а также оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших горах

ЧЕРКЕССК, 11 мая. /ТАСС/. Отборочный этап конкурса среди горных подразделений Южного военного округа (ЮВО) "Эльбрусское кольцо" пройдет в горах Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

"В горах Карачаево-Черкесии пройдет отборочный этап конкурса среди горных подразделений Южного военного округа (ЮВО) "Эльбрусское кольцо". В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих ЮВО, представляющих подразделения, привлекаемые к выполнению задач в высокогорной местности: соединение спецназа округа, соединение береговых войск Черноморского флота, а также горные подразделения 49 и 58 общевойсковой армий ЮВО", - говорится в сообщении.

Участники должны будут преодолеть сложные высокогорные участки, состязаться в умении ориентироваться на местности и выживать в экстремальных условиях, а также оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать пострадавших горах, сооружать навесные переправы через горные реки и совершат марш-бросок протяженностью 5 км. Военнослужащие также должны будут совершить восхождение на вершину высотой более 3 тыс. м.

"По итогам отборочных соревнований будет назван лучший альпинистский взвод ЮВО в составе 12 военнослужащих, который представит округ на всеармейском конкурсе "Эльбрусское кольцо", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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