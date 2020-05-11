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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кубани планируют дополнительно развернуть 500 коек в госпиталях

Таким образом, в регионе общее число коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, составит 3 342

КРАСНОДАР, 11 мая. /ТАСС/. Второй этап развертывания коечного фонда в госпиталях, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, начался в Краснодарском крае, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Мы начали второй этап развертывания коечного фонда в COVID-госпиталях и планируем ввести дополнительно 500 коек. Их общее число составит 3 342 места", - сказал Кондратьев, уточнив, что эпидемиологическая обстановка остается контролируемой, однако говорить о полной стабилизации рано.

Он также добавил, что регион пока не готов перейти на первый этап снятия ограничений, поскольку показатель распространения инфекции в Краснодарском крае равняется 1,1, а для ослабления режима он не должен превышать единицы.

"Благодаря ранней диагностике, медикам удается вовремя принять необходимые меры и по доле выздоровевших край находится в числе лидеров", - добавил глава региона.

Накануне власти Краснодарского края приняли решение продлить до 23 мая режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 11 мая, общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 2 027, вирус выявлен в том числе у 108 детей, 22 пациентов умерли, 628 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 98 случаев заражения.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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