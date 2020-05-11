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Медработники Поволжья начали получать федеральные надбавки за работу в условиях пандемии

Выплаты уже получили медработники в Саратовской, Кировской областях, а также в республике Чувашия

ТАСС, 11 мая. Медработники регионов Поволжья начали получать стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавируса, сообщили ТАСС представители региональных правительств и министерств.

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Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

Глава государства напомнил, что еще 8 апреля он предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом (размер такой надбавки составил 25-80 тыс. рублей в месяц). Однако, добавил Путин, по его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации, на руки их получили 56 тыс. человек.

Саратовская область и республика Чувашия

Выплаты уже начали получать медработники в Саратовской области и в республике Чувашии. По информации министерства Чувашской республики, всего на выплаты за апрель предусмотрено более 36 млн рублей.

"Всего дополнительные выплаты получат 3 462 работника, в том числе 1 105 специалистов скорой медицинской помощи, 1 199 специалистов поликлиники, 1 158 специалистов стационара", - уточнили в пресс-службе.

Кировская область

Начислены средства и медработникам в Кировской области.

"Что касается доплат медработникам, которые президент анонсировал ранее, в Кировской области деньги за работу в марте и апреле сотрудникам начислены. Выплаты осуществляются до 15 мая", - сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Кировской области, пояснив, что медицинские работники получат все выплаты в соответствии с установленным графиком.

Самарская область и республика Марий Эл

С 12 мая выплаты также начнут получать медработники в Самарской области и в республике Марий Эл.

"Выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам начислены и будут осуществляться одновременно с выплатой заработной платы за апрель в сроки, установленные коллективными договорами медицинских организаций. Первые выплаты будут произведены 12 мая 2020 года", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Марий Эл.

В Самарской области медицинские работники получат доплаты за COVID-19 до 15 мая. Речь идет о медиках, которые работают с заразившимися коронавирусом. Для этого Самарской области из федерального бюджета выделили 124,2 млн рублей. Выплаты, по данным правительства области, поступят в сроки выдачи заработной платы за апрель - с 12 по 15 мая.

В Удмуртии

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии корреспонденту ТАСС сообщили, что пока в Удмуртии выплаты на сумму 26 млн рублей за апрель получили 415 врачей, которые работают непосредственно с зараженным инфекцией. Еще более 1,4 тыс. медиков, оказывающих помощь в том числе жителям из группы риска, получили выплаты на общую сумму 38,2 млн рублей.

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