Большинство жителей Дагестана соблюдают режим самоизоляции

МАХАЧКАЛА, 11 мая, /ТАСС/. Режим самоизоляции будет действовать в Дагестане до улучшения эпидемиологической обстановки, большинство жителей республики его соблюдают. Об этом сказал глава республики Владимир Васильев в своем видеообращении, опубликованном в понедельник на официальной странице администрации главы и правительства Дагестана в Instagram .

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 2 772 случая заражения, республика находится на пятом месте среди регионов РФ по этому показателю.

"Мы с вами в рамках указа, который мной был издан, соблюдаем правила безопасности по сокращению угрозы коронавируса. По части же нашей дальнейшей жизни, она не меняется, те ограничения, требования, которые последнее время соблюдались, дали результат. Наш главный врач Роспотребнадзора внес мне представление о том, что нельзя отменять этот режим, пока у нас нет для этого оснований, слишком высока угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных потерь, которые мы можем понести. Поэтому прошу с пониманием отнестись к этому и следовать тому порядку, который установлен - масочному порядку, порядку соблюдения режима безопасности", - сказал он.

Васильев поблагодарил тех жителей Дагестана, которые соблюдают режим безопасности. "Мы видим, это отмечается, что режим изоляции соблюдает большинство наших жителей", - добавил он. Васильев подчеркнул, что в республике пока не удалось добиться улучшения ситуации, но уже видна ее стабилизация.

Глава региона отметил, что по мере улучшения ситуации режим контроля и ограничений будет ослабляться.

Режим самоизоляции был введен в республике 31 марта. По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 772 положительных результатов, 20 человек умерли, 968 выздоровели. В республике обследованы 27 797 человек, находятся на изоляции 4 027 человека.