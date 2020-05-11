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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье остаются свободными 38% коек от общего коечного фонда региона

Как отметил глава области, для постепенного снятия введенных в регионе ограничений этот показатель должен составлять не менее 50%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Коечный фонд Подмосковья остается свободным на 38,5%. Для постепенного снятия введенных в регионе из-за новой коронавирусной инфекции ограничений этот показатель должен составлять не менее 50%. Об этом в понедельник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"Как предписывают федеральные методики, прежде, чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя. Первый - коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается. Второй показатель - свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться. И наконец, третий показатель - количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тыс. населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, у нас в Подмосковье - 90 на 100 тыс.", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он добавил, что у Московской области имеются риски по двум из трех показателей, поэтому снимать ограничения по работе в регионе в настоящее время опасно для населения.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 21 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 209 заболевших. Выздоровели и выписались 1 389 человек.

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