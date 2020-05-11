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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 89 тыс.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс.

ЖЕНЕВА, 11 мая. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 89 тыс., превысив 4 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 279 тыс., сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 11 мая в мире были зарегистрированы 4 006 257 инфицированных и 278 892 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 88 891, а умерших - на 4 531. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 731 606 и 156 603 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 23 660, а умерших - на 1 051.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразился 1 702 451 человек, 101 874 умерли. По числу инфицированных (47 073) и умерших (3 151) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 11 мая там выявлено 265 164 инфицированных, зафиксировано 8 013 летальных исходов. За 24 часа число заразившихся возросло на 9 436, умерли 135 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 271 645. Далее следуют Испания (224 390), Россия (221 344), Великобритания (219 187), Италия (219 070), Германия (169 575), Бразилия (155 939), Турция (138 657), Франция (137 073) и Иран (107 603). За минувшие сутки Россия поднялась на третью позицию с пятой, поменявшись местами с Италией.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Статистические данные организации учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

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