Вестибюли 16 станций метро Петербурга откроют с 12 мая для входа и выхода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Вестибюли 16 станций метрополитена Санкт-Петербурга, закрытые с первого апреля в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, с 12 мая откроются на вход и выход для пассажиров. Станция "Новокрестовская" пока останется закрытой, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

По решению администрации Санкт-Петербурга городская подземка с первого апреля закрыла на вход и выход вестибюли 17 станций, имеющих по два вестибюля, а также вестибюли пересадочных станций, такими станциями пассажиры могли воспользоваться через соседний вестибюль или вестибюль пересадочной станции.

"С 12 мая 2020 года для входа и выхода будут открыты все ранее закрытые вестибюли станций кроме "Новокрестовской", - говорится в сообщении.

Ограничение графика работы всех действующих станций городского метрополитена до 22:00 мск, также введенное с 1 апреля, сохраняется до особого распоряжения. Движение наземного общественного транспорта осуществляется до 23:00 мск.

С 12 мая в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга заработают автоматы по продаже медицинских масок и перчаток. Начиная с этой даты, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук станет обязательным в общественных местах, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей.

О противоэпидемиологических мерах в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Власти Санкт-Петербурга до 31 мая продлили ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса, действующие с 13 марта. Как пояснили в пресс-службе городского правительства, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших, который обусловлен, в том числе, низким уровнем самоизоляции.

По последним данным, в Петербурге выявлено 7 711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 681 человек, умерли 56.