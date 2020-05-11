В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

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"В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Ношение масок - обязательное условие", - сказано в сообщении пресс-службы.

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, отметили в пресс-службе, пока самые строгие правила: экскурсии - до пяти посетителей и только на улице.

В пяти районах области - Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском - начнут работу кинотеатры. "Но залы могут быть заполнен лишь наполовину", - подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.