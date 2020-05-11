{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области 49 человек остаются в зоне подтопления паводком

Из-за паводка нарушились сообщения с двумя населенными пунктами с 264 жителями

ВОЛОГДА, 11 мая. /ТАСС/. Паводком подтопило село Устье Усть-Кубинского района Вологодской области, подтоплены территории 33 домов, в которых проживают 49 человек. Подтоплен также участок автодороги, нарушены сообщения с двумя населенными пунктами с 264 жителями в этом районе, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по области.

"Сейчас на территории Вологодской области остаются подтопленными 33 придомовые территории с населением 49 человек, все в селе Устье Усть-Кубинского района, один участок автомобильной дороги в этом же районе и низководный мост в Сокольском районе. Нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами, в которых проживает 264 человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС по телефону в пресс-службе областного главка МЧС, вода ушла из Вытегорского, Верховажского и Харовского районов, но остается в Сокольском и Усть-Кубинском, где продолжает прибывать - к вечеру 11 мая к числу подтопленных добавилось 17 придомовых территорий.

"С 12 мая в области ожидаются дожди, и с 13 мая прогнозируются новые подтопления. Поэтому режим ЧС в Верховажском районе не снят, в остальных муниципалитетах продолжает действовать режим повышенной готовности", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В случае эвакуации населения развернули два пункта временного размещения людей, они пока пустуют.

Волна паводка, которая привела к подтоплениям в восьми районах области, произошла из-за проливных дождей в начале мая.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Вологодской области первые ограничения снимут при стабилизации ситуации с коронавирусом
По словам главы региона, ограничения снимут, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы на протяжении восьми дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС