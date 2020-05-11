В Вологодской области 49 человек остаются в зоне подтопления паводком

ВОЛОГДА, 11 мая. /ТАСС/. Паводком подтопило село Устье Усть-Кубинского района Вологодской области, подтоплены территории 33 домов, в которых проживают 49 человек. Подтоплен также участок автодороги, нарушены сообщения с двумя населенными пунктами с 264 жителями в этом районе, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по области.

"Сейчас на территории Вологодской области остаются подтопленными 33 придомовые территории с населением 49 человек, все в селе Устье Усть-Кубинского района, один участок автомобильной дороги в этом же районе и низководный мост в Сокольском районе. Нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами, в которых проживает 264 человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС по телефону в пресс-службе областного главка МЧС, вода ушла из Вытегорского, Верховажского и Харовского районов, но остается в Сокольском и Усть-Кубинском, где продолжает прибывать - к вечеру 11 мая к числу подтопленных добавилось 17 придомовых территорий.

"С 12 мая в области ожидаются дожди, и с 13 мая прогнозируются новые подтопления. Поэтому режим ЧС в Верховажском районе не снят, в остальных муниципалитетах продолжает действовать режим повышенной готовности", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В случае эвакуации населения развернули два пункта временного размещения людей, они пока пустуют.

Волна паводка, которая привела к подтоплениям в восьми районах области, произошла из-за проливных дождей в начале мая.