В некоторых районах штата Нью-Йорк начнут снимать санитарные ограничения с 15 мая

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Частичное снятие санитарных ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, в американском штате Нью-Йорк, как ожидается, начнется в трех из десяти его районов с 15 мая. Об этом сообщил в понедельник губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

"Во многих отношениях сегодня начался новый этап", - отметил он. Как констатировал Куомо, 15 мая истекает действие ряда введенных на территории штата санитарных ограничений. Далее вопрос относительно отмены данных мер будут в первую очередь решать местные власти. Для снятия ограничений в том или ином районе на его территории, в частности, должны зафиксировать значительное снижение суточных показателей по росту числа инфицированных, а также умерших из-за вызванного вирусом заболевания.

Согласно представленной Куомо информации, к 15 мая указанным критериям, как ожидается, будут соответствовать три района в северной части штата. На их территории находятся города Рочестер, Бингемтон и Ютика. В этих районах проживает лишь очень небольшая часть жителей штата. В общей сложности его делят на десять районов, которые значительно различаются по территории и численности населения.

Губернатор отметил, что в штате снижается число инфицированных за сутки, в частности тех, кто нуждается в госпитализации. Показатели суточной смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, приблизились к тем, которые были зафиксированы в конце марта. За последние сутки в штате умер 161 человек из числа заразившихся, в предыдущие сутки - 207. В апреле власти штата неоднократно сообщали о более чем 700 летальных исходах за сутки.

Как констатировал Куомо, на территории всего штата с 15 мая также начнут отменять некоторые санитарные меры. "Мы начнем с тех сфер деятельности, которые играют более важную роль и представляют меньшую опасность", - пояснил он. Губернатор отметил, что в первую очередь в штате будут снимать ограничения, касающиеся работы компаний, занимающихся ландшафтным дизайном, благоустройством и озеленением местности. Кроме того, вновь будут открыты кинотеатры, где зрители во время сеанса находятся в автомобилях, а также теннисные корты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,33 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 79,6 тыс. человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом американском штате. В нем выявили свыше 335 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 26,6 тыс. летальных исходов.