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Пандемия коронавируса нового типа

Турция усиливает меры для обеспечения безопасности туристов из-за коронавируса

Для этого в стране запустили программу "Сертификации здорового туризма". Документ будет служить подтверждением выполнения высоких требований по охране здоровья и гигиене труда

АНКАРА, 11 мая. /ТАСС/. Турция разработала и запустила программу "Сертификации здорового туризма", которая начинает действовать с начала летнего сезона 2020 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

"Министерство культуры и туризма Турецкой Республики разработало и запустило программу "Сертификации здорового туризма", которая начинает действовать с начала с летнего сезона 2020 года. Этот сертификат, который будет выдаваться международными организациями, документально подтверждает выполнение высоких требований по охране здоровья и гигиене труда в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных объектах, в жилом секторе и на предприятиях общественного питания", - отмечается в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении.

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Четыре столпа

Запущенная в Турции программа "стоит на четырех столпах": здоровье и безопасность пассажиров, здоровье и безопасность сотрудников, меры предосторожности на объектах и меры предосторожности в сфере транспорта.

Начиная с лета власти Турции будут принимать повышенные меры предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам будут выдавать защитные маски, их температура будет измеряться тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов будут установлены дезинфекционные кабины.

В республике будет также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли. У сотрудников будут регулярно проверять здоровье, а также проводить для них тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Для предотвращения новых заражений разработаны специальные меры, которые должны быть приняты в жилых помещениях, заведениях общественного питания, зонах для развлечений.

Выдача сертификатов начнется с июня

"По состоянию на 4 мая 2020 года мы завершили создание научно обоснованных пандемических протоколов и мероприятий для сертификации, разработанных индивидуально в отношении международных аэропортов, внутренних авиалиний, автомагистралей и туристических объектов. Мы также планируем начать процесс сертификации отелей в мае 2020. Мы начнем публикацию списка учреждений и объектов туристической сферы, получивших такой сертификат с 1 июня 2020 года по всем коммуникационным каналам, включая веб-сайт нашего министерства", - пояснил Эрсой.

Коронавирус в Турции

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 139 тыс., умерли 3 841 человек, выздоровели 95 780.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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