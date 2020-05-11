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В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра до 17 м/с с ночи вторника

Жителям и гостям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Усиление южного ветра с порывами до 17 м/с ожидается в Москве с ночи вторника. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"С 03:00 до 09:00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим, в главке МЧС призывают жителей и гостей столицы, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, советуют в министерстве.

Ранее впресс-службе ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей Подмосковья о дожде, местами грозах и усилении ветра с порывами до 20 м/с во вторник.

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