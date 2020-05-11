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Захарова рассказала о своих дедах, участвовавших в Великой Отечественной войне

Официальный представитель МИД России отметила, что то поколение относилось к участию к войне не как к подвигу, а как к части жизни

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках проекта "Марафон памяти", организованном "Всероссийским молодежным движением", рассказала о своих дедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

"Мой дед, Юрий Иванович Захаров, был танкистом, окончил войну командиром разведывательного батальона. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу", - поделилась дипломат. - Второй мой дед, Мачук Владислав Григорьевич, был командиром автороты, сражался в рядах Волховского и Второго Украинского фронтов, награжден двумя орденами Красной Звезды. Моя бабушка была труженицей тыла, работала на заводе в Перми, где делала снаряды".

Захарова отметила, что то поколение относилось к участию к войне не как к подвигу, а как к части жизни, судьбе. "Сегодня же нас все больше поражает эгоизм, - признала она. - Мы сфокусированы лишь на личных проблемах. А в жизни должно быть место для того, чтобы не только в критический момент, но просто в ежедневном формате думать о других, о том, как можно прийти на помощь ближним. Это как раз то качество, которое мы должны перенять у наших ветеранов".

Касаясь проблемы пересмотра истории, Захарова признала, что еще несколько лет назад этот вопрос не казался настолько серьезным. "Но, к сожалению, этот процесс идет полным ходом, и ему надо противостоять сейчас, иначе потом мы ничего не сможем сделать, - подчеркнула дипломат. - Мы должны сохранить историческую память и не предавать память ушедших поколений".

Одним из способов сохранения исторической памяти, по мнению Захаровой, может стать создание движения представителей молодежи РФ и США. "Только нужно найти в США молодежь, которая в курсе реальных событий тех лет", - добавила она.

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Захарова, Мария Владимировна
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