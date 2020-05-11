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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1 179
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Еще 55 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки, сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Всего в столице умерли 1 179 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Оперативный штаб также напомнил, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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