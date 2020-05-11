Власти Татарстана довели до лечебных учреждений доплаты медикам с февраля по апрель

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Лечебные учреждения Татарстана получили деньги на доплату медперсоналу за участие в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

"У нас поступления из федерального центра идут по двум постановлениям - это 415-е и 484-е. На сегодняшний момент все доплаты за февраль, март и апрель доведены до лечебных учреждений", - сказал он.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.