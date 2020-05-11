Количество проведенных в США тестов на коронавирус к концу недели превысит 10 млн

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. К концу недели в США будет сделано уже более 10 млн тестов на коронавирус, их начнут проводить чаще. Об этом заявил в понедельник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

"На вчерашний [воскресенье] вечер в Америке было проведено 8,9 млн тестов. Сегодня [в понедельник] утром мы уже, скорее всего, преодолели отметку в 9 млн. Мы считаем, что к концу недели будет проведено уже более 10 млн тестов", - отметил он, добавив, что в ближайшее время тесты будут проводиться еще чаще. При этом только на прошлой неделе были проведены порядка 1,9 млн тестов.

В администрации также пояснили, что направят штатам $11 млрд для расширения масштабов тестирования. Деньги будут предоставлены в рамках вступившего ранее в силу закона о выделении $2 трлн на смягчение экономических последствий распространения коронавируса. Федеральное правительство намерено также предоставлять властям штатов все необходимое оборудование для проведения тестов.

По данным представителя исполнительной власти, на данный момент американское правительство выдало разрешения на использование 79 различных тест-систем для диагностирования коронавируса у пациентов. "Сегодня была одобрена еще одна тест-система, которая позволит нам расширить масштаб [обследований] и повысить их интенсивность", - подчеркнул он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,33 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 79,8 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.